Волейболісти «Нафтохіміка» увійшли у квартет кращих Відкритого чемпіонату Черкас

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 224

Чемпіони Кременчука з волейболу вибороли місце в квартеті кращих команд І-го дивізіону Відкритого чемпіонату Черкас з волейболу «Златогор-ліги» сезону 2020-2021р.р. Про це повідомив граючий тренер «Нафтохіміка» Денис Хрокало.







11 квітня зіграли вирішальні ігри 2 етапу турніру, в якому волейболісти «Нафтохіміка»з однаковим результатом 3:0 обіграли черкаських рятувальників команду «ЧІПБ» та місцевий «Азот», чим забезпечили собі місце в півфіналі чемпіонату.



17 квітня у спортивному залі СК «АЗОТ» в рамках півфіналу «Нафтохімік» зіграє з лідером «Златогором», а «ЧІПБ» з «Dark Side». А 18 квітня переможці дуетів зійдуться в поєдинку за золоті нагороди, а команди які програли за бронзу.



