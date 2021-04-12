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Волейболісти «Нафтохіміка» увійшли у квартет кращих Відкритого чемпіонату Черкас

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 224

 

У Черкасах триває «Златогор-ліга»

Чемпіони Кременчука з волейболу вибороли місце в квартеті кращих команд І-го дивізіону Відкритого чемпіонату Черкас з волейболу «Златогор-ліги» сезону 2020-2021р.р. Про це повідомив граючий тренер «Нафтохіміка» Денис Хрокало. 


П’ятий рік поспіль чемпіонами Кременчука з волейболу стає «Нафтохімік»


11 квітня зіграли вирішальні ігри 2 етапу турніру, в якому волейболісти «Нафтохіміка»з однаковим результатом 3:0 обіграли черкаських рятувальників команду «ЧІПБ» та місцевий «Азот», чим забезпечили собі місце в півфіналі чемпіонату. 


17 квітня у спортивному залі СК «АЗОТ» в рамках півфіналу «Нафтохімік» зіграє з лідером «Златогором», а «ЧІПБ» з «Dark Side». А 18 квітня переможці дуетів зійдуться в поєдинку за золоті нагороди, а команди які програли за бронзу. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол
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