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Тендер на 100 пасажирських вагонів таки може відбутися: АМКУ відмовив скаржнику

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 607 Коментарів: 1

 

Скаржник - ТОВ «Термінал-Захід» - стверджував, що умови тендеру прописані під КВБЗ

Тендер на 100 пасажирських вагонів, який оголосила АТ «Укрзалізниця», таки має шанс відбутися. Наразі процедура торгів призупинена внаслідок скарги ТОВ «Термінал-Захід», але замовник може її поновити, оскільки Антимонопольний комітет відмовив у її задоволенні скаржнику. Резулятивна частина рішення АМКУ розміщена на порталі публічних закупівель Prozorro 9 квітня. Наразі очікується публікація повного тексту рішення органу оскарження.


КВБЗ ще побуде без замовлення: «Укрзалізниця» призупинила тендер на 100 пасажирських вагонів


 


«Колегія постановила відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Термінал-Захід» у задоволенні його скарги від 26 березня...» - йдеться у резулятивній частині.


Нагадаємо, ТОВ «Термінал-Захід» скаржився на дискримінаційні умови закупівлі. У скарзі було зазначено, що технічні параметри та характеристики вагонів прописані під лінійку моделей 61-779 (серії модифікації 2018 року), які виробляє саме Крюківський вагонобудівний завод (це модель вагону-купе з меблями, що трансформуються). Скаржник вказав, що умови закупівлі обмежують безпосередньо його право брати участь у торгах, оскільки є дискримінаційними і такими, що обмежують конкуренцію та коло потенційних учасників. І просив внести зміни в тендерну документацію.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: АМКУ рішення тендер КВБЗ
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Коментарі: 1

131
ЯмЩик:
Сьогодні, 11:27

а смысл тогда тендера


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