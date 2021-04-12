Тендер на 100 пасажирських вагонів таки може відбутися: АМКУ відмовив скаржнику

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 607 Коментарів: 1

Тендер на 100 пасажирських вагонів, який оголосила АТ «Укрзалізниця», таки має шанс відбутися. Наразі процедура торгів призупинена внаслідок скарги ТОВ «Термінал-Захід», але замовник може її поновити, оскільки Антимонопольний комітет відмовив у її задоволенні скаржнику. Резулятивна частина рішення АМКУ розміщена на порталі публічних закупівель Prozorro 9 квітня. Наразі очікується публікація повного тексту рішення органу оскарження.













«Колегія постановила відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Термінал-Захід» у задоволенні його скарги від 26 березня...» - йдеться у резулятивній частині.



Нагадаємо, ТОВ «Термінал-Захід» скаржився на дискримінаційні умови закупівлі. У скарзі було зазначено, що технічні параметри та характеристики вагонів прописані під лінійку моделей 61-779 (серії модифікації 2018 року), які виробляє саме Крюківський вагонобудівний завод (це модель вагону-купе з меблями, що трансформуються). Скаржник вказав, що умови закупівлі обмежують безпосередньо його право брати участь у торгах, оскільки є дискримінаційними і такими, що обмежують конкуренцію та коло потенційних учасників. І просив внести зміни в тендерну документацію.