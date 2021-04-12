На Автокразвіському бульварі Ford влетів у дерево

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12 квітня, близько 10.00 на Автокразвіському бульварі Ford виїхав на узбіччя і в'їхав у дерево.



Про потерпілих не повідомляють.









Близько 11.15 машину забрав евакуатор.



