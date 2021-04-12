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На Автокразвіському бульварі Ford влетів у дерево

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 1 052

  

Про потерпілих не повідомляють

12 квітня, близько 10.00 на Автокразвіському бульварі Ford виїхав на узбіччя і в'їхав у дерево.

Про потерпілих не повідомляють.


 


Близько 11.15 машину забрав евакуатор.


  

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Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: ДТП
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