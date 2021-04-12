Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Новинський знову повернув собі «Амстор»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 725 Коментарів: 2

 

Допоміг друг-інвестор

8 квітня АМКУ надав дозвіл кіпрській Smart Investments (CY) Ltd на придбання понад 50% в статутному капіталі ТОВ «Мадера Девелопмент», повідомляє прес-служба регулятора.


«Мадера Девелопмент» до останнього часу належала засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.


У грудні 2020 року вона викупила ряд торгових центрів, земельних ділянок та торгівельне обладнання мережі «Амстор» в Кременчуці, Запоріжжі, Маріуполі, Мелітополі, Краматорську, Бердянську, Одесі за 456 млн грн.


В «Укрексімбанку» тоді уточнювали, що майно продали в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ «Амстор» на суму близько 2 млрд грн в процесі банкрутства боржника.


ЗМІ писали, що Ігор Мазепа може купувати активи мережі «Амстор» в інтересах Вадима Новинського (раніше ТОВ «Мадера Девелопмент» вже придбало торговий центр «Амстора» в Маріуполі, а також трансформаторну підстанцію в Запоріжжі і три земельні ділянки в Полтаві, Одесі та Маріуполі).


Напередодні рішення АМКУ Concorde Capital повідомила про передачу торгових центрів мережі «Амстор» в управління групи «Смарт-холдинг» Вадима Новинського компанії East Solution Group (ESG).


Нагадаємо, в жовтні 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом «Торговий дім «Амстор» Вадима Новинського і відкрив ліквідаційну процедуру.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Амстор
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

47
aleks:
Сьогодні, 10:19

я правильно понял, что Новинский довел Амстор до банкротства на 2 млрд грн, после его продали за долги за 456 млн и Новинский его через посредника выкупил обратно. 
знаете, это как покупать квартиру у застройщика, у которого уставной капитал 25к тыс грн. если он пропадет, то у фирмы забрать нечего, но владелец в шоколаде. 


16 1
169
1
evgeniys:
Сьогодні, 10:56

Гениальный бизнес план, 400% прибыли за пару лет.. и даже каток строить не пришлось.. :)


20 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх