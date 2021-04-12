Новинський знову повернув собі «Амстор»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 725 Коментарів: 2

8 квітня АМКУ надав дозвіл кіпрській Smart Investments (CY) Ltd на придбання понад 50% в статутному капіталі ТОВ «Мадера Девелопмент», повідомляє прес-служба регулятора.





«Мадера Девелопмент» до останнього часу належала засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.





У грудні 2020 року вона викупила ряд торгових центрів, земельних ділянок та торгівельне обладнання мережі «Амстор» в Кременчуці, Запоріжжі, Маріуполі, Мелітополі, Краматорську, Бердянську, Одесі за 456 млн грн.





В «Укрексімбанку» тоді уточнювали, що майно продали в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ «Амстор» на суму близько 2 млрд грн в процесі банкрутства боржника.





ЗМІ писали, що Ігор Мазепа може купувати активи мережі «Амстор» в інтересах Вадима Новинського (раніше ТОВ «Мадера Девелопмент» вже придбало торговий центр «Амстора» в Маріуполі, а також трансформаторну підстанцію в Запоріжжі і три земельні ділянки в Полтаві, Одесі та Маріуполі).





Напередодні рішення АМКУ Concorde Capital повідомила про передачу торгових центрів мережі «Амстор» в управління групи «Смарт-холдинг» Вадима Новинського компанії East Solution Group (ESG).





Нагадаємо, в жовтні 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом «Торговий дім «Амстор» Вадима Новинського і відкрив ліквідаційну процедуру.