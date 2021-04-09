Кременчук, Освіта

10 квітня кременчужани здають пробне ЗНО: що варто знати

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 203

 

За наявності симптомів ГРВІ можна не прийти та здати тести вдома

Пробне ЗНО з усіх навчальних предметів кременчужани здаватимуть вчасно – 10 квітня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.


 


Вхід до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

  • паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);
  • запрошення-перепустки;
  • маски.

Учасникам радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшку з питною водою без етикетки, маленькі дезінфектори для рук. Тих, хто запізнився, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.


Якщо абітурієнт вирішить залишитися вдома, аби не створювати додаткових ризиків для здоров’я (або за наявності симптомів ГРВІ), у нього буде можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку. Після цього пройти тестування та внести відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 10–14 квітня.


Через карантин у 2021 році вступники складатимуть лише одне пробне ЗНО у пункті тестування


Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) розмістять в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня. Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні уже 11 квітня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pravda.com.ua
Теги: пробне ЗНО ВНО
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