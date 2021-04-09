«Я просто дам по пиці» - двоє депутатів Полтавської облради чемно погрожували один одному мордобоєм

З'ясовували стосунки представники фракції «За майбутнє» та «Довіра»
Сесія Полтавської облради, що відбулася 9 квітня, не відбулася лише одним скандалом з блокуванням трибуни. З'ясування стосунків між представниками фракцій «За майбутнє» і «Довіра», яке почалося ще під час блокування трибуни, продовжувалося.
Депутат фракції «За майбутнє» Олег Дядик (у центрі в синьому) сперечається із депутатом «Довіри» Валерієм Капленком, фото зі сторінки фейсбуку Дядика
Потім, у своєму виступі Олег Дядик (фракція «За майбутнє») різко висловився на адресу голови облради Олександра Біленького (лідера «Довіри»). Зокрема, йшлося про систему керування комунальними підприємствами області.
Наприкінці сесійного засідання на трибуну вийшов депутат Іван Близнюк (фракція «Довіра»).
Відповідь Олега Дядика була такою: