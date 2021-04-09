«Я просто дам по пиці» - двоє депутатів Полтавської облради чемно погрожували один одному мордобоєм

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Сесія Полтавської облради, що відбулася 9 квітня, не відбулася лише одним скандалом з блокуванням трибуни. З'ясування стосунків між представниками фракцій «За майбутнє» і «Довіра», яке почалося ще під час блокування трибуни, продовжувалося.





Депутат фракції «За майбутнє» Олег Дядик (у центрі в синьому) сперечається із депутатом «Довіри» Валерієм Капленком, фото зі сторінки фейсбуку Дядика





Потім, у своєму виступі Олег Дядик (фракція «За майбутнє») різко висловився на адресу голови облради Олександра Біленького (лідера «Довіри»). Зокрема, йшлося про систему керування комунальними підприємствами області.



Наприкінці сесійного засідання на трибуну вийшов депутат Іван Близнюк (фракція «Довіра»).





- Я персонально хотів би звернутися до колеги Олега Олеговича Дядика і хотів би застерегти від таких термінів «вкрав», потім (як це) «дерибан» чи на голову обласної ради чи на мене як депутата, я семи скликань депутат. Тому я прошу, Олеже Олеговичу, перепрошую, особливо в пані. Але якщо в слідуючий раз такі речі... кричати «вор» - я просто дам по пиці, і на цьому все закінчиться. Це негарно, але я дам по пиці.





Відповідь Олега Дядика була такою:





- Шановний колего, мабуть, не вам, хоч ви й семи скликань депутат, вказувати депутату, що говорити. Будь ласка, вказуйте собі і керуйте собою. Наступний раз, якщо будете шарпати і хапати за руку, зроблю те, що ви тільки що сказали.