Поліцейські повернули додому бабусю, яка заблукала і пройшла 7 кілометрів

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9 квітня, близько 8.00, зателефонувала мешканка села Новоселівка, Полтавського району, яка повідомила, що в їх селі ходить невідома бабуся, яка не пам’ятає свого імені та місця проживання. Поліцейські швидко встановили особу жінки та повернули її родичам.





Як повідомляє пресслужба поліції, виявилося, що 80-річна бабуся проживає у селі Ковалівка, Полтавського району із 58-річним племінником. У неї є проблеми з пам’яттю.





Вона пішла з дому ще 8 квітня та пройшла майже 7 кілометрів, дійшовши до сусіднього села. Наразі жінку передали родичу. Загрози її життю та здоров’ю немає.





Поліція щиро вдячна мешканцям Новоселівки за пильність та вчасне інформування. Спільними зусиллями нам вдалося убезпечити жінку від неприємностей та повернути її додому.