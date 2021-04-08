У Кременчуці від COVID-19 померли 67-річна жінка та 75-річний чоловік

Сьогодні, 8 квітня, в місті зареєстрували 91 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 52 жінки віком від 18 до 82 років, 36 чоловіків віком від 20 до 85 років та 3 дитини віком 5, 15 та 17 років. Із них 75 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 16 - в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 138 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.
Одужало 30 пацієнтів.
На жаль, два пацієнта померли - 67-річна жінка та 75-річний чоловік.
Всього зареєстровано 7 282: одужало 6 050, померло 187.