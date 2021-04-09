Кременчужани можуть побачити розробки з приватної колекції конструкторів КрАЗу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 986



























Фото: Артем Коваленко

До 450-річчя нашого міста у міській художній галереї стартувала виставка макетів та картин «Транспорт Кременчука». Відвідувачі можуть побачити твори художників із Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська; серед експонатів є сучасні колажі, історичні картини, пейзажі, графіка.





Один з авторів Ігор Носов розповів про свої роботи, які експонуються на виставці. Інші відео з митцями можна переглянути на сторінці галереї у фейсбуці.





Родзинка виставки – це багаторічні розробки з приватної колекції художників-конструкторів заводу КрАЗ Олега та Наталі Колеснікових. За їхніми ескізами світ побачила ціла низка автомобілів.





Також у галереї представлена приватна колекція голови профкому вагонного депо та колекціонера Володимира Тягуна – унікальні «нашивки з плечей паровозів» із Польщі, Угорщини, Чехії, України, Німеччини, яким понад 100 років.





Директорка міської художньої галереї Оксана Бойко зазначила, що протягом 2021 року відбудеться каскад виставок до ювілею Кременчука – адже восени нашому місту виповнюється 450 років від першої письмової згадки. Тож кременчужан кожного місяця вражатимуть новими експозиціями.





Виставку можна відвідати до 25 квітня включно із середи до п'ятниці, з 11.00 до 18.00, а у суботу та неділю - з 11.00 до 18.30 за адресою: вул. Коцюбинського, 4.



