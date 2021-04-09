Ferrexpo в январе-марте сократила выпуск окатышей и отгрузки в сторону портов

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Группа Ferrexpo в январе-марте сократила выпуск окатышей на 0,4% по сравнению с январем-мартом 2020 года – до 2,7 млн т. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте предприятия.





По сравнению с четвертым кварталом 2020 года Ferrexpo снизила производство окатышей на 12%. Это связано с проведением работ по модернизации гранулятора. Компания планирует в результате увеличить мощности по производству окатышей на 0,5-1 млн т в год.





Компания в январе-марте произвела дополнительные 65 тыс. т высококачественного концентрата, что связано с проектом по строительству склада для хранения концентрата.





Также Ferrexpo сократила железнодорожные отправки продукции в сторону морских портов на 27% по сравнению с январем-мартом 2020 года – до 1,9 млн т. Отправки продукции в направлении стран Евросоюза, напротив, выросли на 26,8% – до 857,9 тыс. т.





Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра УЗ, опубликованные на Портале открытых данных .





В целом за три месяца с железнодорожной станции Золотнишино было отправлено 2,75 млн т железной руды. Это на 15,9% меньше, чем за январь-март 2020 года. Основной объем продукции был отправлен в порт «Південний».



Доля ж/д отправок продукции на дальние рынки (ст. Береговая, Черноморская) по итогам трех месяцев составила 68,8%, что на 10,5 п.п. меньше по сравнению с январем-мартом 2020 года. Отправки в сторону Евросоюза (ст. Батьево, Чоп, Измаил) за этот период составили 31,2% от общего объема перевезенной продукции.