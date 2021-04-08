У Кривушах під Кременчуком викрили незаконні днопоглиблювальні роботи

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 173 Коментарів: 2

Під Кременчуком у Кривушах водні поліцейські та рибоохоронний патруль викрили факт незаконного використання надр. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.





Порушення виявлені 8 квітня у Кременчуцькому районі на Дніпрі, неподалік села Кривуші.









Попередньо встановлено, що без відповідних документів проводилися днопоглиблювальні роботи за допомогою спеціально обладнаного саморобного понтону.





На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини події, суму завданих збитків та причетних до правопорушення осіб.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.



