Скористатися «ЄМалятком» стало ще легше – навіть з пологового будинку виходити не потрібно

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 65

В умовах карантину таке нововведення особливо актуальне

Кременчуцькі породіллі можуть оформити адміністративні послуги безпосередньо у пологовому будинку. Обладнання для втілення програми «єМалятко» в життя перинатальний центр отримав 23 березня на безоплатній основі.





«В Кременчуці є можливість отримати адміністративні послуги як через працівників нашого ЦНАПу, так і через те обладнання, яке Міністерство цифрової трансформації надало нашому центру», - заступник міського голови Ольга Усанова.





При виписці батькам новонародженого маляти надається 6 послуг:







