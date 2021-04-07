Кременчук, Здоров'я

Скористатися «ЄМалятком» стало ще легше – навіть з пологового будинку виходити не потрібно

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 65

 

В умовах карантину таке нововведення особливо актуальне

Кременчуцькі породіллі можуть оформити адміністративні послуги безпосередньо у пологовому будинку. Обладнання для втілення програми «єМалятко» в життя перинатальний центр отримав 23 березня на безоплатній основі.


«В Кременчуці є можливість отримати адміністративні послуги як через працівників нашого ЦНАПу, так і через те обладнання, яке Міністерство цифрової трансформації надало нашому центру», - заступник міського голови Ольга Усанова.


При виписці батькам новонародженого маляти надається 6 послуг:



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Автор: Тамара Зінченко
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