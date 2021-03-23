Кременчуцькі пологові отримали ноутбуки: скористатись «єМалятком» стане простіше

23 березня у приміщенні Полтавської ОДА пологовим будинкам області вручили ноутбуки для забезпечення якісного надання послуги «єМалятко».
Техніку надав «Фонд Східна Європа», співпрацю з яким Облдержадміністрація розпочала у 2020 році. Керівник офісу «єМалятко» при Міністерстві цифрової трансформації Катерина Чорногоренко сподівається, що це спростить процес використання програми мешканцями області.
Ноутбуки отримали пологові будинки Кременчука, Горішніх Плавнів, Гадяча, Лубнів, Миргорода, Полтави, Хоролу та Лохвиці. Тож передбачається, що найближчим часом у кременчуцькому міському перинатальному центрі буде облаштовано місце для реєстрації, аби батьки могли самостійно оформити заявку та швидко отримати свідоцтво про народження дитини. Уся процедура займатиме лише 20-30 хвилин.