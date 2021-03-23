Кременчуцькі пологові отримали ноутбуки: скористатись «єМалятком» стане простіше

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23 березня у приміщенні Полтавської ОДА пологовим будинкам області вручили ноутбуки для забезпечення якісного надання послуги «єМалятко».





Техніку надав «Фонд Східна Європа», співпрацю з яким Облдержадміністрація розпочала у 2020 році. Керівник офісу «єМалятко» при Міністерстві цифрової трансформації Катерина Чорногоренко сподівається, що це спростить процес використання програми мешканцями області.





«Щороку в Україні народжується близько 300 тисяч немовлят, у 2020 році 72% усіх народжених зареєстровані через «єМалятко». Це дуже позитивна динаміка, і значить послуга є затребувана» - наголосила пані Чорногоренко.





Ноутбуки отримали пологові будинки Кременчука, Горішніх Плавнів, Гадяча, Лубнів, Миргорода, Полтави, Хоролу та Лохвиці. Тож передбачається, що найближчим часом у кременчуцькому міському перинатальному центрі буде облаштовано місце для реєстрації, аби батьки могли самостійно оформити заявку та швидко отримати свідоцтво про народження дитини. Уся процедура займатиме лише 20-30 хвилин.





«Послуга «єМалятко» дуже зручна і спрощена, вона надає можливість зареєструвати новонародженого і отримати до 10 послуг онлайн. Прямо в пологовому будинку чи ЦНАПі можна внести дитину до реєстру та оформити свідоцтво про народження. В умовах карантину це особливо важливо», - зазначив перший заступник голови ПОДА Дмитро Лунін.