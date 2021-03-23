За добу 81 кременчужанин захворів на коронавірус, а 29 - одужали

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 744

6 з них потрапили до лікарні

Сьогодні, 23 березня, в Кременчуці зареєстрували 81 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 51 жінка віком від 21 до 81 років та 30 чоловіків віком від 19 до 72 років. Із них 75 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 97 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 29 пацієнтів.



Всього зареєстровано 6 441 випадки: одужало 5 762, померло 171.