«Якщо ухилятися від призову в армію до 27 років - нічого не буде?»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 237

Більшість призовників та їхніх батьків вважають повістку без підпису недійсною, а явку по ній — необов’язковою. Юристи, які хочуть сподобатися клієнту, підтримують таку думку і говорять, що «якщо ухилятися від призову в армію до 27 років — нічого не буде». розповів військовий комісар Кременчуцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Роман Сушко.





На жаль, подібні точки зору не враховують сучасну практику, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень. При уважному вивченні ЄДРСР можна знайти десятки обвинувальних вироків за статтею 335 Кримінального кодексу щодо призовників, які ухилялися від строкової військової служби, але не розписувалися в повістці. Більш того, мало хто знає, що профільний Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» взагалі не містить термін «повістка», а замість нього використовується більш широке поняття «виклик».



Дійсно, з аналізу судового реєстру можна зробити висновок, що в процесі притягнення до кримінальної відповідальності ухильника від армії правоохоронні органи (поліція, прокуратура) і суди можуть аргументувати звинувачення в ухиленні, крім іншого, і обов’язком усіх громадян призовного віку самостійно прийти без повістки в 10-денний термін з моменту початку призовної кампанії.



Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому в Законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, громадянам призовного віку дається 10 днів на добровільну явку.



Поважними причинами неявки можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації:

стихійне лихо,

важка хвороба призовника,

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.



