У Кременчуці на стаціонарах лікуються 71 дорослий та 1 дитина з COVID-19

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23 березня на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа повідомив, що ситуація з захворюваності на COVID-19 погіршується.





За його інформацією, станом на 8.00 23 березня у Кременчуці зареєстрували 6360 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5733 мешканця міста, 171 помер.





Всього у стаціонарах перебуває 71 дорослий (50 - з Кременчука та 21 - з прилеглих районів) та 1 дитина з підтвердженим COVID-19, з підозрою на COVID-19 – 25 пацієнтів (18 дорослих та 7 дітей):

у інфекційному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» перебуває 45 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, 25 мешканців м. Кременчука, 20 - мешканці прилеглих районів;

у інфекційному шпиталі КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» перебуває 24 пацієнти з підтвердженим COVID-19 (23 - м. Кременчук та 1 - прилеглі райони);

у пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» перебуває 2 вагітні жінки з підтвердженим COVID-19;

у інфекційному відділенні КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» перебуває на лікуванні 1 дитина з підтвердженим COVID-19. Амбулаторно лікуються 405 осіб.

На стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я міста з діагнозом пневмонія на 8.00 23 березня всього 115 хворих із них тяжких – 49.





Головний медик міста зазначає, що ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у Кременчуці дуже нестабільна. Протягом останніх 10-14 днів спостерігається дестабілізація захворюваності на коронавірус як в Україні, так і місті Кременчуці.





Перша хвиля захворюваності була з березня по травень 2020 року, коли за місяць фіксували до 30-40 нових випадків інфікування, з червня по серпень 2020 року ситуація стабілізувалася. Наприкінці вересня минулого року вона знову погіршилася.





Листопад та грудень 2021 року були піковими щодо виявлення випадків захворювання на COVID-19. Тоді медики фіксували до 2000 інфікованих коронавірусом на місяць. У січні ситуація стабілізувалася, а наприкінці лютого 2021 року знову почала погіршуватися.