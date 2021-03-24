Арт-об’єкт з білих мішків на стадіоні «Кремінь-Арена» оселився надовго

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 673

Стало відомо чи дочекаються школярі цього року поля зі штучним покриттям

Восени 2019 року замінили штучне покриття на стадіоні «Кремінь-Арена». Частину покриття використали для поля на Петрівці, інші планували постелити у ліцеї-інтернаті № 21 «Старт», а також 10 школі та 5 ліцеї. Для цього необхідно було підготувати основу, а вже потім використати старе покриття зі стадіону.









Пройшло вже більше року, а мішки з гумовою крихтою і піском та зелені килими трави продовжують лежати під дощем та снігом. «ТелеграфЪ» направив запит до управління освіти й поцікавився, чи заплановане фінансування на облаштування полів. Й скільки чекати школярам, коли вони зможуть зіграти саме на старому покритті зі стадіону «Кремінь-Арени».









У відповіді ми отримали, що цього року фінансування не передбачене.





- Відповідно до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік» кошти на капітальні видатки (проведення капітальних ремонтів та реконструкцій) по галузям «Освіта» та «Фізична культура та спорт» на поточний рік не передбачені, - відповіла на запит перший заступник директора департаменту освіти Михайленко.





Таким чином, поля які мали принести користь для юного покоління кременчужан лежатимуть на стадіоні й продовжуватимуть породжувати меми серед футбольної спільноти України.





Зауважимо, що мішки (вага яких сягає близько 1 тонни) породжує фантазію серед футбольних вболівальників, оскільки їх добре видно на трансляції. Одні вболівальники вважають, що там знаходяться тіла футболістів, які погано грають, інші, що це своєрідний арт-об’єкт Кременчука.





Прибрати мішки та покриття зі стадіону не можливо без дозволу міської влади, адже майно перебуває на балансі МФК «Кремінь».



