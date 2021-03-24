Арт-об’єкт з білих мішків на стадіоні «Кремінь-Арена» оселився надовго

Восени 2019 року замінили штучне покриття на стадіоні «Кремінь-Арена». Частину покриття використали для поля на Петрівці, інші планували постелити у ліцеї-інтернаті № 21 «Старт», а також 10 школі та 5 ліцеї. Для цього необхідно було підготувати основу, а вже потім використати старе покриття зі стадіону.
Пройшло вже більше року, а мішки з гумовою крихтою і піском та зелені килими трави продовжують лежати під дощем та снігом. «ТелеграфЪ» направив запит до управління освіти й поцікавився, чи заплановане фінансування на облаштування полів. Й скільки чекати школярам, коли вони зможуть зіграти саме на старому покритті зі стадіону «Кремінь-Арени».
У відповіді ми отримали, що цього року фінансування не передбачене.
Таким чином, поля які мали принести користь для юного покоління кременчужан лежатимуть на стадіоні й продовжуватимуть породжувати меми серед футбольної спільноти України.
Зауважимо, що мішки (вага яких сягає близько 1 тонни) породжує фантазію серед футбольних вболівальників, оскільки їх добре видно на трансляції. Одні вболівальники вважають, що там знаходяться тіла футболістів, які погано грають, інші, що це своєрідний арт-об’єкт Кременчука.
Прибрати мішки та покриття зі стадіону не можливо без дозволу міської влади, адже майно перебуває на балансі МФК «Кремінь».