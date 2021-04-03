Ціну на газ у квітні вже не регулює уряд: у кого з постачальників кременчужанам купити дешевше

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 630

Із першого квітня припинила дію гарантована урядом ціна на газ 6,99 грн за кубометр— ціни знову у «вільному плаванні». Тобто кожен постачальник встановлює свою ціну.



За даними моніторингу видання ГазПравда , чимало компаній навіть не змінили ціну в порівнянні з березнем. Зокрема, «Мегаватт» пропонує газ по 6,70 грн за кубометр — це найнижча ціна. Постачальники «Еру Людям», «Еру Трейдінг» та «Агросинтез Трейдінг» встановили ціни по 6,75 грн за кубометр.







Державна ГК «Нафтогаз України» у квітні продає газ по 6,86 грн.



ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» також пропонує ціну, нижчу за ту, яка була під час регулювання — газ від цього постачальника коштує 6,90 грн за кубометр.



Найвища ціна у ТОВ «Азовгаз» - 8,85 грн за кубометр.



Нагадаємо, основний кременчуцький постачальник ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (з яким були укладені договори у населення ще до того, як почав діяти ринок газу) призупинив діяльність. Кременчужан із 13 березня перевели на постачальника останньої надії (ПОН) — ГК «Нафтогаз України». Але клієнти ПОН не стають автоматично комерційними клієнтами ГК «Нафтогаз України». (За Кодексом газорозподільних систем ПОН може надавати послуги 60 днів.)









Надалі кременчужанам слід порівняти ціни, обрати постачальника газу та оформили заяву-приєднання. Зробити це можна тут.