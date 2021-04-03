ТЪ відвідав Rainbow warrior - найекологічніший корабель у світі

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 423

Автору «Телеграфа» пощастило побувати на борту легендарного судна організації Greenpeace



Захоплююча історія вітрильника





«Веселковий воїн» - саме так перекладається назва легендарного корабля відомої природоохоронної організації Greenpeace. Історія судна вражає: воно брало участь у численних акціях організації, а напад на корабель, що стався у 1985 році, офіційно визнано актом державного тероризму. Про «Веселкового воїна» знімали фільми, писали книги та пісні. Мені пощастило побувати на борту «Воїна» у 2016 році у порту Танжера (Марокко).





Корабель Rainbow Warrior





Одразу слід зазначити, що сучасний «Веселковий воїн» - це вже третій корабель Грінпісу з таким ім’ям: оригінальний вітрильник не підлягав реконструкції після вибуху, влаштованого французькими спецслужбами. Сучасний корабель дуже схожий на попередника зовні, але побудовано його у 2011 році з урахуванням новітніх енергозберігаючих технологій. Можна впевнено сказати, що це – найекологічніший корабель у світі. «Веселковий воїн» - це кеч, двощоглове судно, і рухається здебільшого за допомогою вітрил. Але має він і електромотор та дизельний двигун, а також майданчик для посадки вертольотів і здатен перебувати в плаванні протягом місяця без заходу в порти.





Перед спуском корабля на воду Грінпіс оголосив, що будь-хто може викупити частину флагмана флоту організації – компас, штурвал, щоглу тощо, а зібрані таким чином кошти підуть на організацію та підтримку природоохоронних ініціатив.













Екожиття команди





Зараз корабель курсує по всьому світу, влаштовуючи екскурсії для мешканців портових міст та беручи участь у протестах проти знищення довкілля.





Окрім історії вітрильника команда розповідає про екологічний спосіб життя та важливість збереження клімату на планеті. Наприклад, для приготування їжі тут використовують прилади, які працюють виключно на сонячній енергії. Такий спосіб займає трохи більше часу, але ніяк не впливає на смак їжі: усі бажаючі могли скуштувати яєчню, підсмажену під час екскурсії на своєрідній пательні, що нагрівається лише за рахунок сонячного тепла.





Для демонстрації можливостей сонячної енергії тут є цікавий стенд із міні-роботами у вигляді комах, які рухаються завдяки крихітним сонячним панелям.





Роботи-комахи, що живляться сонячною енергією





Кожен бажаючий може зайти в рубку і відчути себе справжнісіньким капітаном. У рубці міститься міні-бібліотека, книги в якій здебільшого розкривають напрями діяльності Грінпісу та роль, яку в них відігравав «Веселковий воїн».













Цікаві факти про корабель





Назва була взята з пророцтва мешканців Північної Америки, у якому сказано: «У дні, коли світ хворіє і стоїть на порозі смерті, люди постануть, наче Воїни веселки».



Це був перший корабель, придбаний Грінпісом, а протягом наступних років відігравав роль флагмана флоту організації.

У 1985 році корабель евакуював з атолу Ронгелап у Тихому океані 300 місцевих мешканців, які постраждали внаслідок ядерних випробувань.



Під час спостереження за ядерними випробуваннями, організованими французьким урядом поблизу Нової Зеландії у тому ж 1985 році, оперативники французької розвідки підірвали судно. Це було визнано актом державного тероризму, і Франція сплатила організації 8,1 млн. доларів компенсації.



Фільм Стівена Сігала «В смертельній зоні», знятий за мотивами діяльності Грінпісу, мав робочу назву «Веселковий воїн».



Кожен бажаючий може стати частиною команди корабля: для цього треба залишити заявку на офіційному сайт Грінпісу.





Прапор Greenpeace