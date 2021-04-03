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«ТелеграфЪ» поцікавився у кременчужан, чи готові вони робити щеплення від COVID-19

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 225

Думки містян з цього приводу розділилися

«Кременчуцький ТелеграфЪ» провів опитування на тему: «Чи готові кременчужани робити щеплення від коронавірусу та якій вакцині довіряють». Ми запитали думку містян і більшість охоче поділилися своєю позицією.


І як виявилося, багато місцевих жителів мало довіряють вакцині, але й не виключають, що зроблять щеплення. Також ми поцікавилися, що думають кременчужани про коронавірус і чи потрібно знову вводити локдаун в Україні?


Відповіді на ці та інші питання дивіться у нашому сюжеті:

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Автор: Людмила Скачко Відео: Артем Коваленко
Теги: щепленння вакцинація опрос опитування
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