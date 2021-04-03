«ТелеграфЪ» поцікавився у кременчужан, чи готові вони робити щеплення від COVID-19

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 225

«Кременчуцький ТелеграфЪ» провів опитування на тему: «Чи готові кременчужани робити щеплення від коронавірусу та якій вакцині довіряють». Ми запитали думку містян і більшість охоче поділилися своєю позицією.





І як виявилося, багато місцевих жителів мало довіряють вакцині, але й не виключають, що зроблять щеплення. Також ми поцікавилися, що думають кременчужани про коронавірус і чи потрібно знову вводити локдаун в Україні?





Відповіді на ці та інші питання дивіться у нашому сюжеті:



