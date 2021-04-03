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Автомобіль, який збив дитину біля школи, знайшли завдяки Безпечному місту

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 1 220

 

Також надали інформацію по двом запитам

На цьому тижні завдяки використанню можливостей інформаційно-аналітичної системи Безпечне місто Кременчука
 вдалося оперативно зреагувати та допомогти у розкритті ряду правопорушень, а саме:

  • встановлено автомобіль, який зник з місця ДТП 29 березня, встановлено обставини отримання тілесних ушкоджень малолітньою особою на території однієї зі шкіл нашого міста. Особу встановили, яка здійснила наїзд на неповнолітнього пішохода й зникла з місця ДТП
  • встановлено автомобіль який зник з місця ДТП 2 квітня 
  • надали оперативну інформацію по двом запитам
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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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