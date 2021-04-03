Автомобіль, який збив дитину біля школи, знайшли завдяки Безпечному місту

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Також надали інформацію по двом запитам

На цьому тижні завдяки використанню можливостей інформаційно-аналітичної системи Безпечне місто Кременчука

вдалося оперативно зреагувати та допомогти у розкритті ряду правопорушень, а саме: