Автомобіль, який збив дитину біля школи, знайшли завдяки Безпечному місту
Сьогодні, 15:30
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Також надали інформацію по двом запитам
На цьому тижні завдяки використанню можливостей інформаційно-аналітичної системи Безпечне місто Кременчука
вдалося оперативно зреагувати та допомогти у розкритті ряду правопорушень, а саме:
- встановлено автомобіль, який зник з місця ДТП 29 березня, встановлено обставини отримання тілесних ушкоджень малолітньою особою на території однієї зі шкіл нашого міста. Особу встановили, яка здійснила наїзд на неповнолітнього пішохода й зникла з місця ДТП
- встановлено автомобіль який зник з місця ДТП 2 квітня
- надали оперативну інформацію по двом запитам