Мільйонер секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко: що у декларації за 2020 рік

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 406

Що за рік змінилося у секретаря Кременчуцької міської ради

Секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко живе на зарплату та пенсію військового. Обидва джерела доходів зросли в 2020 році порівняно з 2019 роком. Сума доходів секретаря міськради за рік та його заощаджень перевалила мільйон. Доходи чоловіка – основні в родини Гриценків. Декларація Юрія Гриценка доступна на сайті НАЗК .





Дохід: 978 420 грн з них: зарплата - 828 438 грн, пенсія - 113 505 грн, проценти з банківського вкладу - 25 860 грн, соцвиплати - 10 617 грн





Дохід сім'ї (дружини): 53 444 грн, з них: пенсія - 29 256, проценти з вкладів - 24 211 грн.





Нерухомість: квартира 73,2 кв. м спільна власність з дружиною, гараж 40,6 кв. м.





Нерухомість (дружини): гараж 21,6 кв. м.





Транспорт: автомобіль Nissan X-TRAIL (2013 року випуску).





Готівка: $ 8 000





Вклад у банку: 477 427 грн.





Вклад дружини у банку: 209 000 грн.





Що змінилося: Зарплата Юрія Гриценка за рік зросла на 157 474 грн або на 20%. Трохи підросли пенсії й заощадження у банках і в декларанта, і в його дружини. Збільшилася на $3 тис. готівка «під подушкою» у секретаря міськради.



