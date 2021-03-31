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Понад тонну риби вилучили у браконьєрів на Кременчуцькому водосховищі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 595 Коментарів: 1

 

Вартість улову складає понад 1,5 мільйони гривень

На Кременчуцькому водосховищі у браконьєрів вилучили риби на 1,5 мільйони гривень.


Під час відпрацювання території Кременчуцького водосховища водні та патрульні поліцейські спільно з громадськими активістами та працівниками держекоінспекції виявили два промислових баркаси з однаковими реєстраційними номерами, інформує Управління комунікації Національної поліції України.


- Судноводій одного з човнів зробив спробу втекти, коли побачив наближення правоохоронців, а його спільники почали викидати за борт незаконні знаряддя лову, - розповідає Андрій Каплина, начальник відділу Управління авіації та поліції на воді Нацполіції.


Під час огляду баркасів поліцейські виявили майже тону риби різних видів.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь промислу та улову.


Тривають слідчі дії, проводиться перевірка за фактом підробки документів.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: браконьєри
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Коментарі: 1

2 865
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:14

Так это не тот баркас, что в прошлом, чи позапрошлом году ловили? Понять и простить в очередной раз, а любителей будут за перелов щимить.


5 0

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