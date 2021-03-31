Понад тонну риби вилучили у браконьєрів на Кременчуцькому водосховищі

На Кременчуцькому водосховищі у браконьєрів вилучили риби на 1,5 мільйони гривень.
Під час відпрацювання території Кременчуцького водосховища водні та патрульні поліцейські спільно з громадськими активістами та працівниками держекоінспекції виявили два промислових баркаси з однаковими реєстраційними номерами, інформує Управління комунікації Національної поліції України.
Під час огляду баркасів поліцейські виявили майже тону риби різних видів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь промислу та улову.
Тривають слідчі дії, проводиться перевірка за фактом підробки документів.