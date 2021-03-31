Понад тонну риби вилучили у браконьєрів на Кременчуцькому водосховищі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 595 Коментарів: 1

На Кременчуцькому водосховищі у браконьєрів вилучили риби на 1,5 мільйони гривень.





Під час відпрацювання території Кременчуцького водосховища водні та патрульні поліцейські спільно з громадськими активістами та працівниками держекоінспекції виявили два промислових баркаси з однаковими реєстраційними номерами, інформує Управління комунікації Національної поліції України.





- Судноводій одного з човнів зробив спробу втекти, коли побачив наближення правоохоронців, а його спільники почали викидати за борт незаконні знаряддя лову, - розповідає Андрій Каплина, начальник відділу Управління авіації та поліції на воді Нацполіції.





Під час огляду баркасів поліцейські виявили майже тону риби різних видів.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь промислу та улову.





Тривають слідчі дії, проводиться перевірка за фактом підробки документів.