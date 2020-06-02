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Кременчук, Політика

Юрій Гриценко: зарплата секретаря кременчуцької міськради більша за президентську

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 371 Коментарів: 3

  

Подружжя Гриценків віддає перевагу банківським вкладам, а не готівці

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко подав декларацію за 2019 рік. Виявилося, що у 2019 році щомісячна зарплата кременчуцького посадовця була майже вдвічі вищою за президентську.


Річна зарплата Юрія Гриценка у 2019-му становила 660 964 гривні. У середньому це 55 080 гривень на місяць. Президент України на той період (травень-грудень) отримував 28 000 гривень на місяць – посадовий оклад без будь-яких надбавок.


Крім зарплати секретар міськради отримав у 2019-му 93 663 гривні пенсії. Пенсія військова, Гриценко полковник у відставці.


На банківських рахунках він тримає 224 104 грн; 75 477 грн; та 932 гривні. Проценти, отримані від банківських вкладів, склали 29 291 грн.


А готівкою секретар міськради зберігає лише 5000 доларів.


Його дружина Наталія Гриценко має на банківських рахунках 100 000 грн та 106 203 грн. Від банківських вкладів вона отримала проценти – 11 635 грн та 9 708 грн.


Подружжя має у власності спільну квартиру площею 73,2 кв.м. – 50% належать Юрію Гриценку, 50% – його дружині Наталії.


Гаражів у них два – кожному свій. У Юрія Гриценка гараж площею 40,6 кв.м., у Наталії Гриценко – гараж площею 21.6 кв.м. Навіть власниками гаражів вони стали в один рік – у 2015-му.


А автомобіль у подружжя один – і він у власності Юрія Гриценка. Це Nissan X-TRAIL 2013 року випуску.


Повний текст декларації Юрія Гриценка* можна подивитися тут.


Крім Гриценка, у 2019 отримувала зарплату, вищу за президентську, і віце-мер Ольга Усанова.



Юрій Гриценко* став секретарем міськради у 2015-му, після приходу до влади Віталія Малецького. Гриценко не з команди Малецького, він із команди Матицина і, як і Малецький, балотувався у мери Кременчука. Боротьба була настільки запеклою та некоректною, що після виборів Юрій Гриценко оголосив про рішення піти з політики. Натомість зацікавлені сторони провели переговори і вирішили, що Гриценко – кандидатура, яка всіх влаштовує. Так він став секретарем міськради. І наразі отримує зарплату, вищу за президентську. А також вважається добрим переговорником.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: декларація доходи посадовців місцеве самоврядування НАЗК банківські рахунки готівка Кременчук секретар міськради військова пенсія

Коментарі: 3

2 585
ИМХО:
Сьогодні, 11:48

Гараж 40,6 кв.м?! У некоторых кременчужан квартиры такой квадратуры. Ай-да палковник, ай-да маладец)))

Наверное под рассаду взял?! ..."капусту" выращивать.

blush


12 0
207
orca:
Сьогодні, 12:52

Кто же ему назначил такую ЗП и на основании чего?


8 0
359
Pereselenets:
Сьогодні, 13:06

Во время войны такие зряплаты - мародерство.


7 0

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