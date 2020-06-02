Юрій Гриценко: зарплата секретаря кременчуцької міськради більша за президентську

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 371 Коментарів: 3

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко подав декларацію за 2019 рік. Виявилося, що у 2019 році щомісячна зарплата кременчуцького посадовця була майже вдвічі вищою за президентську.



Річна зарплата Юрія Гриценка у 2019-му становила 660 964 гривні. У середньому це 55 080 гривень на місяць. Президент України на той період (травень-грудень) отримував 28 000 гривень на місяць – посадовий оклад без будь-яких надбавок.



Крім зарплати секретар міськради отримав у 2019-му 93 663 гривні пенсії. Пенсія військова, Гриценко полковник у відставці.



На банківських рахунках він тримає 224 104 грн; 75 477 грн; та 932 гривні. Проценти, отримані від банківських вкладів, склали 29 291 грн.



А готівкою секретар міськради зберігає лише 5000 доларів.



Його дружина Наталія Гриценко має на банківських рахунках 100 000 грн та 106 203 грн. Від банківських вкладів вона отримала проценти – 11 635 грн та 9 708 грн.



Подружжя має у власності спільну квартиру площею 73,2 кв.м. – 50% належать Юрію Гриценку, 50% – його дружині Наталії.



Гаражів у них два – кожному свій. У Юрія Гриценка гараж площею 40,6 кв.м., у Наталії Гриценко – гараж площею 21.6 кв.м. Навіть власниками гаражів вони стали в один рік – у 2015-му.



А автомобіль у подружжя один – і він у власності Юрія Гриценка. Це Nissan X-TRAIL 2013 року випуску.





Повний текст декларації Юрія Гриценка* можна подивитися тут.





Крім Гриценка, у 2019 отримувала зарплату, вищу за президентську, і віце-мер Ольга Усанова.







Юрій Гриценко* став секретарем міськради у 2015-му, після приходу до влади Віталія Малецького. Гриценко не з команди Малецького, він із команди Матицина і, як і Малецький, балотувався у мери Кременчука. Боротьба була настільки запеклою та некоректною, що після виборів Юрій Гриценко оголосив про рішення піти з політики. Натомість зацікавлені сторони провели переговори і вирішили, що Гриценко – кандидатура, яка всіх влаштовує. Так він став секретарем міськради. І наразі отримує зарплату, вищу за президентську. А також вважається добрим переговорником.