За добу в Україні майже у півтисячі людей виявили коронавірус
Сьогодні, 10:40
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На Полтавщині у 272 осіб підтвердили інфекцію
Станом на ранок третього червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, 735 осіб померло, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1050 випадків;
- Волинська область — 959 випадків;
- Дніпропетровська область — 950 випадків;
- Донецька область — 166 випадків;
- Житомирська область — 780 випадків;
- Закарпатська область — 1236 випадків;
- Запорізька область — 463 випадки;
- Івано-Франківська область — 1465 випадків;
- Кіровоградська область — 523 випадки;
- м. Київ — 3133 випадки;
- Київська область — 1652 випадки;
- Львівська область — 1830 випадків;
- Луганська область — 49 випадків;
- Миколаївська область — 295 випадків;
- Одеська область — 913 випадків;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1873 випадки;
- Сумська область — 174 випадки;
- Тернопільська область — 1200 випадків;
- Харківська область — 1131 випадок;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 469 випадків;
- Чернівецька область — 3442 випадки;
- Черкаська область — 416 випадків;
- Чернігівська область — 203 випадки.