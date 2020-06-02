Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 22:30
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук110
Хворі:
Україна13535
Кременчук5
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні майже у півтисячі людей виявили коронавірус

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 1 189

 

На Полтавщині у 272 осіб підтвердили інфекцію

Станом на ранок третього червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, 735 осіб померло, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.


72-річна кременчужанка захворіла на COVID-19


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1050 випадків;
  • Волинська область — 959 випадків;
  • Дніпропетровська область — 950 випадків;
  • Донецька область — 166 випадків;
  • Житомирська область — 780 випадків;
  • Закарпатська область — 1236 випадків;
  • Запорізька область — 463 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1465 випадків;
  • Кіровоградська область — 523 випадки;
  • м. Київ — 3133 випадки;
  • Київська область — 1652 випадки;
  • Львівська область — 1830 випадків;
  • Луганська область — 49 випадків;
  • Миколаївська область — 295 випадків;
  • Одеська область — 913 випадків;
  • Полтавська область — 272 випадки;
  • Рівненська область — 1873 випадки;
  • Сумська область — 174 випадки;
  • Тернопільська область — 1200 випадків;
  • Харківська область — 1131 випадок;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 469 випадків;
  • Чернівецька область — 3442 випадки;
  • Черкаська область — 416 випадків;
  • Чернігівська область — 203 випадки.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин

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