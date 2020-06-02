У декларації віцемера Кременчука Декусара з’явилася земельна діляночка

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Заощаджень він, як і раніше, не має

Заступник міського голови Валерій Декусар, який опікується комунальними питаннями, живе на зарплату та пенсію, дружина-вчитель теж отримує зарплату. Основний дохід родини – в чоловіка, проте, на відміну від своєї дружини, віцемер при хороших доходах не має заощаджень. Про це ми дізналися з його декларації на сайті НАЗК.





Що в декларації

Дохід: 777 362 грн, з них зарплата 647 686 грн, пенсія – 118 776 грн, профспілкова виплата – 500 грн, соціальні виплати – 10 400 грн.





Дохід дружини: 156 990 грн, з них зарплата в ЗОШ №1 – 152 700 грн, зарплата в Кременчуцькому педагогічному коледжі – 4 290 грн.





Нерухомість: квартира 65,9 кв м, гараж 21 кв м, земельна ділянка 47 кв м.





Нерухомість дружини: житловий будинок в с. Новоселівка – 139,2 кв м; 2 земельні ділянки – 600 кв м та 1900 кв м.





Транспорт: автомобіль OPEL MERIVA (2016 г.).





Готівка: немає.





Вклад дружини в банку: 109 130 грн, відсотки 15 246 – грн.





Що змінилося: У декларації віцемера за 2019 рік з’явилася невелика земельна ділянка (47 кв м), набута в серпні 2018 року (тобто її не було в минулорічній декларації). Зарплата заступника міського голови (річна) зросла на 70 тис грн.