Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 22:30
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук110
Хворі:
Україна13535
Кременчук5
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

У декларації віцемера Кременчука Декусара з’явилася земельна діляночка

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 700

 

Заощаджень він, як і раніше, не має

Заступник міського голови Валерій Декусар, який опікується комунальними питаннями, живе на зарплату та пенсію, дружина-вчитель теж отримує зарплату. Основний дохід родини – в чоловіка, проте, на відміну від своєї дружини, віцемер при хороших доходах не має заощаджень. Про це ми дізналися з його декларації на сайті НАЗК.


Річний дохід віце-мера Кременчука Декусара – понад 678 тис грн, при цьому він не має заощаджень

Що в декларації

Дохід:  777 362 грн, з них зарплата 647 686 грн, пенсія – 118 776 грн, профспілкова виплата – 500 грн, соціальні виплати – 10 400 грн.


Дохід дружини: 156 990 грн, з них зарплата в ЗОШ №1 – 152 700 грн, зарплата в Кременчуцькому педагогічному коледжі – 4 290 грн.


Нерухомість: квартира 65,9 кв м, гараж 21 кв м, земельна ділянка 47 кв м.


Нерухомість дружини: житловий будинок в с. Новоселівка – 139,2 кв м; 2 земельні ділянки – 600 кв м та 1900 кв м.


Транспорт: автомобіль OPEL MERIVA (2016 г.).


Готівка: немає.


Вклад дружини в банку: 109 130 грн, відсотки 15 246 грн.


Що змінилося: У декларації віцемера за 2019 рік з’явилася невелика земельна ділянка (47 кв м), набута в серпні 2018 року (тобто її не було в минулорічній декларації). Зарплата заступника міського голови (річна) зросла на 70 тис грн.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Валерій Декусар віцемер віце-мер декларація про доходи дохід

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх