10-річна кременчужанка потрапила до лікарні після падіння з даху гаража

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2 червня до Кременчуцької міської дитячої лікарні доставили мешканку Крюківського району 2010 року народження. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівого колінного суглоба. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Відомо, що дівчинка травмувалася через власну необережність. Дитина впала з даху гаража. Стан здоров’я кременчужанки – середньої тяжкості.