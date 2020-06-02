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10-річна кременчужанка потрапила до лікарні після падіння з даху гаража

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 48

У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівого коліна

2 червня до Кременчуцької міської дитячої лікарні доставили мешканку Крюківського району 2010 року народження. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівого колінного суглоба. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Відомо, що дівчинка травмувалася через власну необережність. Дитина впала з даху гаража. Стан здоров’я кременчужанки – середньої тяжкості.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: дитина гараж травматизм

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