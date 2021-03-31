Обов'язкове встановлення індивідуальних лічильників газу відтермінували на 2 роки - до 2023 року

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 266

Кременчужани можуть ще два роки пожити без лічильників газу у квартирах. Набули чинності зміни у Законі «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». Документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року індивідуальних лічильників газу у помешканнях, де він використовується лише для приготування їжі. Раніше закон зобов`язував компанії, що здійснюють розподіл газу, встановити лічильники до 1 січня цього року — але це так і не було здійснено.





Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл газу в разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.





«Зі свого боку Кабінет Міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників», - говориться на сайті Президента України.