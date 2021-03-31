Які безоплатні послуги зможуть отримати кременчужани амбулаторно з 1 квітня

Медичний пакет з амбулаторного лікування зазнав суттєвих змін
Медичний пакет з амбулаторного лікування зазнав суттєвих змін, і головна – виокремлення стоматологічної допомоги та ведення вагітності в амбулаторних умовах в окремі пакети, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
На отримання безоплатної амбулаторної допомоги пацієнти мають право, якщо:
- є направлення від сімейного лікаря;
- потрібна консультація педіатра, гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога або фтизіатра (направлення в даному випадку не є необхідним);
- перебувають під медичним наглядом певного лікаря.
Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» безоплатно надаються наступні послуги:
- консультації лікарів вузької спеціалізації;
- лабораторні дослідження відповідно до напряму, в якому працює заклад;
- інструментальні дослідження – за умови, якщо є необхідне обладнання та фахівці;
- медична допомога в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів;
- хірургічні операції, що проводяться амбулаторно;
- ведення вагітності;
- медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патологію (відповідно до напряму, в якому працює заклад);
- діагностика і лікування латентної туберкульозної інфекції;
- обов’язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх закладів та дітей до 6 років;
- видача довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи та ін.
Важливо пам’ятати, що певна лікарня може надавати лише спектр послуг, що відповідає напряму, за яким працює заклад та при наявності необхідного обладнання. Так, приміром, у жіночій консультації можливо здати всі призначені лікарем-гінекологом аналізи та пройти відповідні обстеження – але щоб пройти офтальмологічні обстеження, доведеться звернутись до іншого закладу.
Щодо наявності певного обладнання та спеціалістів для проведення обстежень у конкретному закладі, варто уточнити ці моменти, зателефонувавши до медичної установи заздалегідь.
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