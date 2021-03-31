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Які безоплатні послуги зможуть отримати кременчужани амбулаторно з 1 квітня

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 222 Коментарів: 1

Медичний пакет з амбулаторного лікування зазнав суттєвих змін

Медичний пакет з амбулаторного лікування зазнав суттєвих змін, і головна – виокремлення стоматологічної допомоги та ведення вагітності в амбулаторних умовах в окремі пакети, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. 


На отримання безоплатної амбулаторної допомоги пацієнти мають право, якщо:

  • є направлення від сімейного лікаря;
  • потрібна консультація педіатра, гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога або фтизіатра (направлення в даному випадку не є необхідним);
  • перебувають під медичним наглядом певного лікаря.

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» безоплатно надаються наступні послуги:

  • консультації лікарів вузької спеціалізації;
  • лабораторні дослідження відповідно до напряму, в якому працює заклад;
  • інструментальні дослідження – за умови, якщо є необхідне обладнання та фахівці;
  • медична допомога в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів;
  • хірургічні операції, що проводяться амбулаторно;
  • ведення вагітності;
  • медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патологію (відповідно до напряму, в якому працює заклад);
  • діагностика і лікування латентної туберкульозної інфекції;
  • обов’язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх закладів та дітей до 6 років;
  • видача довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи та ін.

Важливо пам’ятати, що певна лікарня може надавати лише спектр послуг, що відповідає напряму, за яким працює заклад та при наявності необхідного обладнання. Так, приміром, у жіночій консультації можливо здати всі призначені лікарем-гінекологом аналізи та пройти відповідні обстеження – але щоб пройти офтальмологічні обстеження, доведеться звернутись до іншого закладу.


Щодо наявності певного обладнання та спеціалістів для проведення обстежень у конкретному закладі, варто уточнити ці моменти, зателефонувавши до медичної установи заздалегідь.


Детальнішу інформацію можна дізнатися ТУТ.

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Автор: Тамара Зінченко
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Коментарі: 1

2 865
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:15

а 1 квітня безоплатні послуги зможуть отримати ВСІ!
 


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