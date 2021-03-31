Які безоплатні послуги зможуть отримати кременчужани амбулаторно з 1 квітня

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 222 Коментарів: 1

Медичний пакет з амбулаторного лікування зазнав суттєвих змін, і головна – виокремлення стоматологічної допомоги та ведення вагітності в амбулаторних умовах в окремі пакети, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





На отримання безоплатної амбулаторної допомоги пацієнти мають право, якщо:

є направлення від сімейного лікаря;

потрібна консультація педіатра, гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога або фтизіатра (направлення в даному випадку не є необхідним);

перебувають під медичним наглядом певного лікаря.

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» безоплатно надаються наступні послуги:

консультації лікарів вузької спеціалізації;

лабораторні дослідження відповідно до напряму, в якому працює заклад;

інструментальні дослідження – за умови, якщо є необхідне обладнання та фахівці;

медична допомога в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів;

хірургічні операції, що проводяться амбулаторно;

ведення вагітності;

медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патологію (відповідно до напряму, в якому працює заклад);

діагностика і лікування латентної туберкульозної інфекції;

обов’язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх закладів та дітей до 6 років;

видача довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи та ін.

Важливо пам’ятати, що певна лікарня може надавати лише спектр послуг, що відповідає напряму, за яким працює заклад та при наявності необхідного обладнання. Так, приміром, у жіночій консультації можливо здати всі призначені лікарем-гінекологом аналізи та пройти відповідні обстеження – але щоб пройти офтальмологічні обстеження, доведеться звернутись до іншого закладу.





Щодо наявності певного обладнання та спеціалістів для проведення обстежень у конкретному закладі, варто уточнити ці моменти, зателефонувавши до медичної установи заздалегідь.





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