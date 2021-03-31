Без жартів: де у Кременчуці відключатимуть світло 1 квітня

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 137

Усе заради безперебійної роботи мереж у майбутньому

ПАТ «Полтаваобленерго» планує проведення планових робіт з ремонту трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим кременчужанам варто очікувати на тимчасові відключення електроенергії 1 квітня.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами: пров. Героїв Бресту, 61, 61а, 63, 69, 71, 75, 77. А з 8.00 до 17.00 перебої в електропостачанні чекають мешканців: б-р Пушкіна, 12, 14;

вул. Першотравнева, 31/6, 33.

Автор: Тамара Зінченко