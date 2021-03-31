Без жартів: де у Кременчуці відключатимуть світло 1 квітня
Сьогодні, 19:01
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Усе заради безперебійної роботи мереж у майбутньому
ПАТ «Полтаваобленерго» планує проведення планових робіт з ремонту трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим кременчужанам варто очікувати на тимчасові відключення електроенергії 1 квітня.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- пров. Героїв Бресту, 61, 61а, 63, 69, 71, 75, 77.
А з 8.00 до 17.00 перебої в електропостачанні чекають мешканців:
- б-р Пушкіна, 12, 14;
- вул. Першотравнева, 31/6, 33.
Автор: Тамара Зінченко