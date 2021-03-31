Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 75 кременчужан інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 758

 

За добу одужало 24 людини

31 березня в місті зареєстрували сімдесят п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією мерії, інфікувалися сорок сім жінок віком від 29 до 84 років, двадцять шість чоловіків віком від 20 до 74 років та дві дівчини 17 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання шістдесят шість пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, дев'ять лікується в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях знаходиться сто один пацієнт. Одужало двадцять чотири людини.


Всього у нашому місті налічують 6833 випадки, одужало 5898, померло 177.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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