«Кремінь» у «червоному» Києві програв «пивоварам»

Сьогодні, 19:55 Переглядів: 364 Коментарів: 1

Сьогодні, 31 березня, футболісти «Кременя» у Києві поступилися «Оболоні» з рахунком - 0:3. Наші хлопці вирушили до столиці, яка зараз знаходиться у «червоній зоні». Матч проходив без вболівальників.





«Оболонь» - «Кремінь» - 3:0

Голи: Мате 28, Мурза 45+1, Слободян 70

«Оболонь»: Литвиненко, Прокопенко, Безуглий, Мате, Глошардін, Лобов, Матяж, Савченко, Майданевич, Мурза, Щебетун

«Кремінь»: Олійник, Мягков, Курелєх, Сантос, Бєлоусов, Хоцяновський, Семенов, Демченко, Бичков, Івахно, Гоменко





5 квітня «Кремінь» вдома прийме «Верес». Початок матчу о 15.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Матч відбудеться без глядачів.