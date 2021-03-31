«Кремінь» у «червоному» Києві програв «пивоварам»

Сьогодні, 31 березня, футболісти «Кременя» у Києві поступилися «Оболоні» з рахунком - 0:3. Наші хлопці вирушили до столиці, яка зараз знаходиться у «червоній зоні». Матч проходив без вболівальників.
«Оболонь» - «Кремінь» - 3:0
Голи: Мате 28, Мурза 45+1, Слободян 70
«Оболонь»: Литвиненко, Прокопенко, Безуглий, Мате, Глошардін, Лобов, Матяж, Савченко, Майданевич, Мурза, Щебетун
«Кремінь»: Олійник, Мягков, Курелєх, Сантос, Бєлоусов, Хоцяновський, Семенов, Демченко, Бичков, Івахно, Гоменко
5 квітня «Кремінь» вдома прийме «Верес». Початок матчу о 15.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Матч відбудеться без глядачів.