У стартовому матчі півфіналу плей-оф «Кременчук» програв «Соколу»

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 262

Сьогодні, 31 березня, в Кременчуці своє півфінальне протистояння плей-офф УХЛ Паріматч почали «Кременчук» та «Сокіл».





«Кременчук» - «Сокіл» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Рахунок в серії - 0:1

Шайби: 0:1 Кузьменко (Міхнов), 26:06; 1:1 Денискін (Коробов, Дубінін, більш.), 30:11; 1:2 Смирнов (Бєлінський, більш.), 35:14;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Грицьких - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Александров - Толстушко, Пукс (А) - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов (К) - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Савицький.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Бєлінський - Андрейків, Чолач - Лисенко; Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Морозов (К) - Курбатов - Малєтін, Гильманов - Смирнов - Німенко (А), Ступак - Симчук - Панченко.





Очікувано, перший період команди провели з нулями на табло, проте при абсолютно рівній кількості моментів. І якщо початок періоду був явно за господарями матчу, то в другій половині періоду «соколята» притиснули супротивника до його воріт.





У другому періоді кияни змогли звернути свій пресинг в закинуті шайби - Кузьменко відправив шайбу в ворота Новицького, відкривши рахунок в матчі. Після цього команди обмінялися голами у більшості - спочатку Денискін зрівняв рахунок на табло, а потім Смирнов вдруге в матчі вивів киян вперед.





У третій двадцятихвилинці кременчужани кинули всі сили, щоб відігратися, але «Сокіл» на куражі не тільки не дозволяв «Кременчуку» відзначитися, але і провів ряд небезпечних атак, героєм яких став Новицький. І тим не менше при всіх спробах хокеїстів поміняти рахунок на табло, зробити цього так і не вдалося, а фінальна сирена зафіксувала рахунок другого періоду і першу перемогу «Сокола» в півфіналі.