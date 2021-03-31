Нардеп Шаповалов «прописався» у новій квартирі мами і витратив 4,5 млн грн: декларація за 2020 рік

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 873

Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов подав декларацію за 2020 рік. Вона розміщена на сайті НАЗК . Судячи з декларації, отримуючи зарплату нардепа, він заробив менше, ніж його колишня довірена особа – перший віцемер Кременчука Володимир Пелипенко. Також нардеп заробив ледь не вдвічі менше, ніж його дружина Євгенія, яка займається підприємницькою діяльністю.





Попри солідні статки, родина Шаповалових так і не надбала власне житло – нардеп зареєстрований у квартирі мами, Шаповалової Лідії Федорівни.





Що в декларації

Дохід: 587 999 грн, із них зарплата – 457 954 грн, проценти в банках - 130 045 грн.





Дохід родини (дружини): 970 725 - від підприємницької діяльності.





Нерухомість: будівля спортивного клубу боулінгу площею 2 319,6 кв м (у власності нардепа), земельна ділянка площею 2484 кв м (орендує нардеп); квартира площею 91,5 кв м (у користуванні, власність матері); крім того нардеп задекларував приміщення своєї громадської приймальні площею 164,7 кв м як службове приміщення та ще одне службове приміщення площею 131,6 кв м.





Нерухомість родини: земельні ділянки 1000 кв м та 501 кв м (власність дружини).





Транспорт: автомобіль AUDI A6 (2015 р. випуску), автомобіль BMW X7 (2019 р. випуску), автомобіль BMW 520d (2019 р. випуску), човен «Бомбардир» (2006 р.), 2 причепи.





Готівка: $1 620 000, 19 468 000 грн.





Готівка дружини: 300 158 грн.





Вклади у банку: 644 євро, $58, 1 265 074 грн.





Вклади дружини у банку: 5 704 грн.





Корпоративні права: МПП «Фокстрот-Сервіс», ПП «ТОМС», ТОВ «Кіноплекс» (власність дружини); також декларант є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ТРК «Кременчук».





Цінне майно: годинник Breguet (власність дружини).





Що змінилося: Нардеп уже не декларує (як у 2020 році) проживання у готельному номері. Він вказав у користуванні у 2020 році нову квартиру мами (придбану у цьому ж 2020 році) і більш простору – нині площа квартири складає 91,5 кв м, тоді як раніше мама володіла усього 16,9 кв м – у було не зрозуміло, як таким маленьким житлом може ще й користуватися нардеп. Крім того, Юрій Шаповалов «збіднів» аж на 4,5 млн грн – на таку суму у гривнях він декларує менше, порівняно з 2019 роком. Але, як ми писали раніше, у 2020 році він купив третю автівку.