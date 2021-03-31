Правохоронці розшукують полтавку, яка вийшла з роботи та зникла

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Якщо ви знаєте, де знаходиться жінка - зателефонуйте до поліції

Правохоронці розшукують полтавку, яка вийшла з роботи та зникла. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, востаннє Марину Ширмовську бачили 29-го березня близько 17.20. Вона вийшла з роботи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 46В, (навпроти стадіону «Ворскла»), і з того часу місце її знаходження залишається невідомим.









Марина Ширмовська, 1978 року народження





Прикмети: на вигляд жінці 40 років, зріст 162 см, середньої тілобудови, волосся чорне довге, очі карі

Була одягнута у пальто бежевого кольору з червоними вставками, чоботи чорні замшеві до колін, сукню темно-зеленого кольору з хомутом. При собі мала чорну сумку, а також одягла сережки та кулон зі срібла з зеленими камінцями.









Якщо ви знаєте, де знаходиться жінка - зателефонуйте до поліції за тел. 099-339-45-71, 050-780-92-53 або «102».