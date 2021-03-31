Шахраї вкрали з картки кременчужанки 37 тисяч гривень, повідомивши їй про «підозрілі операції»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 225

Шахраї вкрали з картки кременчужанки 37 тисяч гривень, повідомивши їй про «підозрілі операції». За інформацією Кременчуцького відділу поліції, постраждала звернулася 30 березня.





56-річна жінка розповіла, що 29 березня близько 14.00 їх зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. Людина повідомила, що треба заблокувати картку, по проходять підозрілі операції. Після завершення усіх процедур, з рахунку жінки зникло 37 105 грн.





Аналогічна ситуація трапилася з 45-річною плавнівкою. З її картки списали 4 900 грн.





У обох випадках за фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.