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У Кременчуці у районі «Пивзаводу» дорогу не поділили Opel та Chevrolet

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 365

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці у районі «Пивзаводу» дорогу не поділили дві автівки. Як повідомляє патрульна поліція міста, аварія сталася через те, що водій Chevrolet не поступився дорогою Opel. 


 

У ДТП ніхто не постраждав. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП аварія
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