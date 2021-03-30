Перший віцемер Володимир Пелипенко має заощаджень на суму близько 1,3 мільйона: декларація за 2020 рік

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко подав декларацію про доходи за 2020 рік, вона розміщена на сайті НАЗК. Можна сказати, що коронакриза, про яку не говорить хіба що лінивий, не вдарила по зарплатах топ-чиновників Кременчука.
Зарплата Володимира Пелипенко за рік зросла на 58 177 грн (така ж динаміка росту зарплати і у віцемера Усанової). В середньому перший віцемер обходився громаді на місяць у суму 54 508 грн.
Дохід: 656 668 грн, із них зарплата: 654 103 грн, 2 200 грн – виплати від профспілки, 300 грн – профспілкові витрати, 365 грн — бонуси від банків.
Дохід родини (дружини): 73 920 грн, із них зарплата — 58 920 грн, доходи від надання майна в оренду — 15 000 грн.
Нерухомість: квартира 43,9 кв м (власність декларанта), квартира 54 кв м (власність дружини), офіс у власності дружини – 41,2 кв м.
Транспорт: 2 авто: Opel Kadett 1.3 (1989 р.) у власності декларанта, а також Honda Pilot (2009 р.), що знаходиться у власності третьої особи. Декларант має право користування цим авто.
Готівка: $ 38 000, 6 000 євро.
Готівка дружини: $7 500, 8 500 грн.
Вклад у банку: 45 358 грн.
Вклад дружини у банку: 3 852 грн.
Корпоративні права: ТОВ «Алькорцентр», корпоративні права дружини.
Що змінилося: Як уже сказано, у першого віцемера зросла зарплата. Заощадження в готівці теж зросли на $2000 та 6000 євро. Крім того, у 2020 році Володимир Пелипенко обзавівся власною квартирою, яку йому подарувала Пелипенко Алла Михайлівна (у лютому 2020 року подана декларація – форма змін).