Перший віцемер Володимир Пелипенко має заощаджень на суму близько 1,3 мільйона: декларація за 2020 рік

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 186

Живучи на зарплату чиновника, він стабільно примножує заощадження у валюті

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко подав декларацію про доходи за 2020 рік, вона розміщена на сайті НАЗК . Можна сказати, що коронакриза, про яку не говорить хіба що лінивий, не вдарила по зарплатах топ-чиновників Кременчука.





Зарплата Володимира Пелипенко за рік зросла на 58 177 грн (така ж динаміка росту зарплати і у віцемера Усанової). В середньому перший віцемер обходився громаді на місяць у суму 54 508 грн.





Що в декларації



Дохід: 656 668 грн, із них зарплата: 654 103 грн, 2 200 грн – виплати від профспілки, 300 грн – профспілкові витрати, 365 грн — бонуси від банків.





Дохід родини (дружини): 73 920 грн, із них зарплата — 58 920 грн, доходи від надання майна в оренду — 15 000 грн.





Нерухомість: квартира 43,9 кв м (власність декларанта), квартира 54 кв м (власність дружини), офіс у власності дружини – 41,2 кв м.





Транспорт: 2 авто: Opel Kadett 1.3 (1989 р.) у власності декларанта, а також Honda Pilot (2009 р.), що знаходиться у власності третьої особи. Декларант має право користування цим авто.





Готівка: $ 38 000, 6 000 євро.





Готівка дружини: $7 500, 8 500 грн.





Вклад у банку: 45 358 грн.





Вклад дружини у банку: 3 852 грн.





Корпоративні права: ТОВ «Алькорцентр», корпоративні права дружини.





Що змінилося: Як уже сказано, у першого віцемера зросла зарплата. Заощадження в готівці теж зросли на $2000 та 6000 євро. Крім того, у 2020 році Володимир Пелипенко обзавівся власною квартирою, яку йому подарувала Пелипенко Алла Михайлівна (у лютому 2020 року подана декларація – форма змін).