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Зарплата віцемера Ольги Усанової зросла на 57,5 тис грн: декларація за 2020 рік

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 110 Коментарів: 4

 

Фактично віцемер отримала одну свою додаткову місячну зарплату

Віцемер Ольга Усанова 28 березня подала декларацію про доходи за 2020 рік. Чиновниця має четверту категорію посади в органах місцевого самоврядування.Фактично щомісяця вона отримувала по 57 994 грн. У 2020 році топ-чиновники отримували по 180% премії.


Дохід: 693 45, із них зарплата — 691 129 грн, виплата від профспілки — 2 250 грн, проценти в «Приватбанку» — 78 грн.


Дохід родини: (чоловіка Юрія): 71 506, із них зарплата в ТОВ «Інкотрейбуд» — 70 812 грн, додаткове благо — 694 грн.


Нерухомість: квартира у Кременчуці площею 45,6 квадратних метрів (чоловік Юрій має право користування квартирою).


Нерухомість родини: (чоловіка Юрія): земельні ділянки у Кременчуці (площею 1000 + 1000 + 24 метрів квадратних).


Готівка: $10 000, 250 000 грн, 3 000 євро. Готівка чоловіка – $10 000.


Вклади в банках: 57 162 грн (загальна сума) вклади чоловіка — 7 056 грн (загальна сума).


Транспорт власний: немає.


Транспорт родини: (чоловіка Юрія): автомобіль KIA MAGENTIS (2008 р) - власність з 2016 р.


Що змінилося: Порівняно з 2019 роком у 2020 році зарплата віцемера Ольги Усанової (за рік) зросла на 57,5 тис грн (на 9%). У чоловіка Юрія з'явилися доходи — їх не було у деклараціях Ольги Усанової за попередні роки. За рік у декларантки зросла сума заощаджень у доларах на $2 500 та на 30 тис грн, але зменшилася сума на банківських вкладах.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Ольга Усанова декларація доходи
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Коментарі: 4

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andre2102:
Вчора, 17:53

не пойму одного я точно живу в Украине?у нее выплата с профсоюза больше чем мой больничный 


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canek:
Вчора, 19:19

Шоб я жил на одну такую зарплату!


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maudaray:
Вчора, 19:24

У меня другой вопрос, что нам делать с этой информацией? Подала декларацию, ну молодец! И?


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Туся:
Сьогодні, 00:24

от зараз життя гарне настало в усіх керівників,і на  підприємствах, і в держ.установах. Головне,  щоб керував! Зарплати просто захмарні усі вони собі поробили! І ніхто не перевіряє, не вмішується! Ніякої тобі тарифної сітки. Скільки хочуть, стільки й собі накручують. Головне, що усім іншим "терпілам"- 5_7 тис і достатньо! Щоб ви свої зарплати тратили на ліки. скотиняки ненажерливі.


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