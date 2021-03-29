Зарплата віцемера Ольги Усанової зросла на 57,5 тис грн: декларація за 2020 рік

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 110 Коментарів: 4

Віцемер Ольга Усанова 28 березня подала декларацію про доходи за 2020 рік. Чиновниця має четверту категорію посади в органах місцевого самоврядування.Фактично щомісяця вона отримувала по 57 994 грн. У 2020 році топ-чиновники отримували по 180% премії.





Дохід: 693 45, із них зарплата — 691 129 грн, виплата від профспілки — 2 250 грн, проценти в «Приватбанку» — 78 грн.





Дохід родини: (чоловіка Юрія): 71 506, із них зарплата в ТОВ «Інкотрейбуд» — 70 812 грн, додаткове благо — 694 грн.





Нерухомість: квартира у Кременчуці площею 45,6 квадратних метрів (чоловік Юрій має право користування квартирою).





Нерухомість родини: (чоловіка Юрія): земельні ділянки у Кременчуці (площею 1000 + 1000 + 24 метрів квадратних).





Готівка: $10 000, 250 000 грн, 3 000 євро. Готівка чоловіка – $10 000.





Вклади в банках: 57 162 грн (загальна сума) вклади чоловіка — 7 056 грн (загальна сума).





Транспорт власний: немає.





Транспорт родини: (чоловіка Юрія): автомобіль KIA MAGENTIS (2008 р) - власність з 2016 р.





Що змінилося: Порівняно з 2019 роком у 2020 році зарплата віцемера Ольги Усанової (за рік) зросла на 57,5 тис грн (на 9%). У чоловіка Юрія з'явилися доходи — їх не було у деклараціях Ольги Усанової за попередні роки. За рік у декларантки зросла сума заощаджень у доларах на $2 500 та на 30 тис грн, але зменшилася сума на банківських вкладах.