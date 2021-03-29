На Полтавщині зґвалтували 67-річну пенсіонерку

Вчора, 16:55 Переглядів: 3 177 Коментарів: 2

На Полтавщині зґвалтували 67-річну пенсіонерку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 28 березня у Великобагачанському районі.





Попередньо відомо, що чоловік тимчасово мешкав у будинку потерпілої. 37-річного зловмисника затримали.





Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу. Загрожує зловмиснику від трьох до п’яти років позбавлення волі.