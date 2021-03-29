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На Полтавщині зґвалтували 67-річну пенсіонерку

Вчора, 16:55 Переглядів: 3 177 Коментарів: 2

 

Поліція затримала 37-річного зловмисника

На Полтавщині зґвалтували 67-річну пенсіонерку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 28 березня у Великобагачанському районі. 


Попередньо відомо, що чоловік тимчасово мешкав у будинку потерпілої. 37-річного зловмисника затримали. 


Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу. Загрожує зловмиснику від трьох до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: згвалтування зґвалтування
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Коментарі: 2

172
sure:
Вчора, 17:04

Виталька выключай отпление. Все окна открыты отпление лупит мы платим.


24 5
144
AMD:
Вчора, 17:18

Цитата: sure

Виталька выключай отпление. Все окна открыты отпление лупит мы платим.

Не видите ? 42-х летний злоумышленник насилует весь город и никаких подозрений)


20 5

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