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Шістьох нетверезих водіїв зупинили кременчуцькі патрульні на вихідних

Вчора, 16:29 Переглядів: 719 Коментарів: 1

 

На усіх керманичів склали адмінпротоколи 

Шістьох нетверезих водіїв зупинили кременчуцькі патрульні на вихідних. Про це повідомляє патрульна поліція міста. 


27 березня, близько 3.00 на вул. Миколаївській патрульні зупинили ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. У 27-річного керманича помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Того ж дня на Першотравневій стався аналогічний випадок - спіймався 28-річний водій BMW. А 28 березня на вул. Леонова зупинили такого ж водія Daewoo. Усі троє відмовилися проходити процедуру освідування у лікаря-нарколога. 


А от 53-річний водій Volkswagen 28 березня на вул. Академіка Герасимовіча «надув» у драгер 1,85 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.


На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
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Коментарі: 1

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Angel737:
Вчора, 16:46

Снова хвалю Копов.

 


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