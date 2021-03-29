Шістьох нетверезих водіїв зупинили кременчуцькі патрульні на вихідних

Вчора, 16:29 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Шістьох нетверезих водіїв зупинили кременчуцькі патрульні на вихідних. Про це повідомляє патрульна поліція міста.



27 березня, близько 3.00 на вул. Миколаївській патрульні зупинили ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. У 27-річного керманича помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Того ж дня на Першотравневій стався аналогічний випадок - спіймався 28-річний водій BMW. А 28 березня на вул. Леонова зупинили такого ж водія Daewoo. Усі троє відмовилися проходити процедуру освідування у лікаря-нарколога.



А от 53-річний водій Volkswagen 28 березня на вул. Академіка Герасимовіча «надув» у драгер 1,85 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.



На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.