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В Україні запровадять електронні лікарняні листки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 352 Коментарів: 1

Головна мета – спростити життя як пацієнтам, так і лікарям

В Україні запровадять електронні лікарняні. У МОЗ повідомляють, що вже розробили зміни до деяких постанов Кабміну щодо роботи Електронного реєстру листків непрацездатності, наразі проект розглядається урядом.


Очікується, що спочатку електронні лікарняні існуватимуть паралельно з паперовими.


На практиці електронний листок передбачатиме розмежування медичної та соціальної зони відповідальності.


— Наше завдання — не просто перевести той чи інший документ в електронну форму. Ми хочемо, щоб листки непрацездатності стали елементом електронної системи охорони здоров’я і були доступні у всіх реєстрах. Щоб пацієнтові не потрібно було носити його із собою і роздруковувати, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.


Розробкою відповідного функціоналу МОЗ займається спільно з Мінсоцполітики, НСЗУ, Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом, а також ГО «Разом проти корупції» та Фондом Східна Європа.


Впровадження лікарняних нового типу здатне раз і назавжди покінчити з проблемою нестачі лікарняних листків, яка останнім часом виникла у медичних закладах по всій Україні.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарні
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Коментарі: 1

2 850
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:46

Вот будут чудеса! Они и с бумажными не справляются ...


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