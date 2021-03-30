В Україні запровадять електронні лікарняні листки

Головна мета – спростити життя як пацієнтам, так і лікарям
В Україні запровадять електронні лікарняні. У МОЗ повідомляють, що вже розробили зміни до деяких постанов Кабміну щодо роботи Електронного реєстру листків непрацездатності, наразі проект розглядається урядом.
Очікується, що спочатку електронні лікарняні існуватимуть паралельно з паперовими.
На практиці електронний листок передбачатиме розмежування медичної та соціальної зони відповідальності.
Розробкою відповідного функціоналу МОЗ займається спільно з Мінсоцполітики, НСЗУ, Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом, а також ГО «Разом проти корупції» та Фондом Східна Європа.
Впровадження лікарняних нового типу здатне раз і назавжди покінчити з проблемою нестачі лікарняних листків, яка останнім часом виникла у медичних закладах по всій Україні.