В Україні запровадять електронні лікарняні листки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 352 Коментарів: 1

Головна мета – спростити життя як пацієнтам, так і лікарям

В Україні запровадять електронні лікарняні. У МОЗ повідомляють, що вже розробили зміни до деяких постанов Кабміну щодо роботи Електронного реєстру листків непрацездатності, наразі проект розглядається урядом.





Очікується, що спочатку електронні лікарняні існуватимуть паралельно з паперовими.





На практиці електронний листок передбачатиме розмежування медичної та соціальної зони відповідальності.





— Наше завдання — не просто перевести той чи інший документ в електронну форму. Ми хочемо, щоб листки непрацездатності стали елементом електронної системи охорони здоров’я і були доступні у всіх реєстрах. Щоб пацієнтові не потрібно було носити його із собою і роздруковувати, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.





Розробкою відповідного функціоналу МОЗ займається спільно з Мінсоцполітики, НСЗУ, Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом, а також ГО «Разом проти корупції» та Фондом Східна Європа.





Впровадження лікарняних нового типу здатне раз і назавжди покінчити з проблемою нестачі лікарняних листків, яка останнім часом виникла у медичних закладах по всій Україні.