На Полтавщині хлопець прийшов на екскурсію до музею, і пішов, прихопивши штик-ніж

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 87

Виявилося, що молодик вже знаходився під слідством за вчинення крадіжки

На Полтавщині хлопець прийшов на екскурсію до музею, і пішов, прихопивши штик-ніж. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, із заявою про зникнення експонату звернувся директор Оржицького історико-краєзнавчого музею у кінці лютого.









Правоохоронці вийшли на слід зловмисника та затримали його. Виявилося, що 28-річний молодик поцупив штик-ніж ще влітку, коли був на екскурсії, і встиг його продати. Ба більше, хлопець на момент вчинення крадіжки вже знаходився під слідством за аналогічне правопорушення. Експонат вилучили.





Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ч.2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Матеріали досудового розслідування та обвинувальний акт вже скерували до суду.