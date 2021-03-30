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На Полтавщині хлопець прийшов на екскурсію до музею, і пішов, прихопивши штик-ніж

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 87

 

Виявилося, що молодик вже знаходився під слідством за вчинення крадіжки

На Полтавщині хлопець прийшов на екскурсію до музею, і пішов, прихопивши штик-ніж. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, із заявою про зникнення експонату звернувся директор Оржицького історико-краєзнавчого музею у кінці лютого. 


 


Правоохоронці вийшли на слід зловмисника та затримали його. Виявилося, що 28-річний молодик поцупив штик-ніж ще влітку, коли був на екскурсії, і встиг його продати. Ба більше, хлопець на момент вчинення крадіжки вже знаходився під слідством за аналогічне правопорушення. Експонат вилучили. 


Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ч.2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Матеріали досудового розслідування та обвинувальний акт вже скерували до суду.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: зброя музей експонат крадіжка
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