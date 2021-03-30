Юні екологи з Кременчука стали призерами Всеукраїнського «Дослідницького марафону»

Всеукраїнська трудова акція тривала протягом 2020 року
Юні екологи Полтавщини, серед яких і кременчужани, протягом 2020 року брали участь у щорічній Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон» і стали її призерами.
Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти провели досліди в живих куточках, на навчально-дослідних земельних ділянках, упроваджували нові методики вирощування різних культур.
Третє місце посіли:
- вихованці гуртків «Юні ботаніки» та «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- Надія Коваленко, вихованка гуртка «Основи біології» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- Софія Артюх, вихованка гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- вихованці гуртка «Цікавий світ акваріума» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- вихованці гуртка «Квітникарі «Лілея» Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука