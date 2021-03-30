Юні екологи з Кременчука стали призерами Всеукраїнського «Дослідницького марафону»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 314

Юні екологи Полтавщини, серед яких і кременчужани, протягом 2020 року брали участь у щорічній Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон» і стали її призерами.





Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти провели досліди в живих куточках, на навчально-дослідних земельних ділянках, упроваджували нові методики вирощування різних культур.





Третє місце посіли: