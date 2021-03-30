Кременчук, Освіта, Полтавщина

Юні екологи з Кременчука стали призерами Всеукраїнського «Дослідницького марафону»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 314

 

Всеукраїнська трудова акція тривала протягом 2020 року

Юні екологи Полтавщини, серед яких і кременчужани, протягом 2020 року брали участь у щорічній Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон» і стали її призерами.


Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти провели досліди в живих куточках, на навчально-дослідних земельних ділянках, упроваджували нові методики вирощування різних культур.


 

Третє місце посіли:

  • вихованці гуртків «Юні ботаніки» та «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • Надія Коваленко, вихованка гуртка «Основи біології» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • Софія Артюх, вихованка гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • вихованці гуртка «Цікавий світ акваріума» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • вихованці гуртка «Квітникарі «Лілея» Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: екологія марафон дети
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх