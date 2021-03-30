Небайдужі кременчужани допомогли дідусю, який забув, де живе

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 671

Небайдужі кременчужани допомогли дідусю, який забув, де живе. Як повідомляє патрульна поліція міста, виклик їм надійшов 29 березня.





Люди розповіли, що на вулиці Халаменюка знаходиться розгублений дідусь. Виявилося, що чоловік загубився і не пам'ятає де живе, оскільки страждає втратами пам’яті.





За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати пенсіонер, правоохоронці з'ясували, що він проживає у спеціалізованому соціальному центрі для людей похилого віку. Поліціянти відвезли чоловіка та передали працівникам закладу.