Кременчук

Шляхопровід у Великій Кохнівці цьогоріч має відремонтувати «Укрвтодор»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 863 Коментарів: 1

Про це повідомив мер Кременчука

Шляхопровід у Кохнівці, де теж утворилися дірки, цьогоріч має відремонтувати «Укрвтодор». Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів. Він, зокрема, заявив, що цей шляхопровід не на балансі міста, і мерія звернулася до «Укравтодору» з приводу руйнування.


За словами міського голови, цьогоріч «Укравтодор» вестиме роботи на території міста. Буде відремонтована половина проспекту Полтавський, зокрема, і проблемна ділянка шляхопроводу.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: шляхопровід Кохнівка ремонт дороги
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Коментарі: 1

488
shtai:
Сьогодні, 10:16

Хоч хтось, можливо, відремонтує частину доріг міста. 


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