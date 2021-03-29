Шляхопровід у Великій Кохнівці цьогоріч має відремонтувати «Укрвтодор»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 863 Коментарів: 1

Шляхопровід у Кохнівці, де теж утворилися дірки, цьогоріч має відремонтувати «Укрвтодор». Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів. Він, зокрема, заявив, що цей шляхопровід не на балансі міста, і мерія звернулася до «Укравтодору» з приводу руйнування.





За словами міського голови, цьогоріч «Укравтодор» вестиме роботи на території міста. Буде відремонтована половина проспекту Полтавський, зокрема, і проблемна ділянка шляхопроводу.