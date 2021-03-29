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Під Кременчуком горіло 10 га сухостою: на ліквідацію пішло 5 годин

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 835

 

Причину займання встановлюють

Під Кременчуком горіло 10 га сухостою. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 28 березня близько 16.30. 


 


На ліквідацію займання пішло 5 годин. Причину пожежі встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа
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