Під Кременчуком горіло 10 га сухостою: на ліквідацію пішло 5 годин

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Під Кременчуком горіло 10 га сухостою. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 28 березня близько 16.30.









На ліквідацію займання пішло 5 годин. Причину пожежі встановлюють.