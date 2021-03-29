У Кременчуці вакцинувалося від коронавірусу 22% медиків

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 779

Такими є дані на кінець минулого тижня, у департаменті охорони здоров’я визнають, що цей показник недостатній

У Кременчуці від коронавірусу вакцинувалося близько тисячі медиків, це 22% медпрацівників міста, яким пропонували щеплення. Такі дані на кінець минулого тижня повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа, відповідаючи на запитання журналістів: скільки відмов від вакцинації серед медиків?





- Відмов у нас не було, питання дещо некоректне, треба питати, скільки в нас погодилося, тому що вакцинування, у тому числі медичних працівників – це справа добровільна, - заявив Максим Середа, відповідаючи на запитання.





Разом із тим, він визнає, що цей показник недостатній. Але, за його словами, середній показник по країні нижчий – 17-18%.





- Але ми продовжуємо вакцинацію серед медиків, тому що в декого на той час, коли пропонували, були тимчасові протипокази (загострення хронічних захворювань або гострі респіраторні інфекції). Є частка медичних працівників, які нещодавно перехворіли (на коронавірус - ред.)… Вони будуть щеплені пізніше, - сказав пан Середа.