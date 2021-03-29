Кременчук, Спорт

Кременчуцька патрульна стала чемпіонкою у змаганнях з фізпідготовки

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 092

 

Вітаємо нашу спортсменку:) 

Кременчуцька патрульна поліцейська Надія Шило стала чемпіонкою у змаганнях із загальної фізичної підготовки, повідомляє патрульна поліція. 


- Цілеспрямованість та робота на результат, професійність, впевненість у собі та у своїх силах, - це про вольову та сильну Надію Шило, яка працює інспектором відділення зв'язків з громадськістю патрульної поліції Кременчука, - йдеться у повідомленні.


У Броварах відбувся чемпіонат федерації України з веслування на човнах “Дракон” із загальної фізичної підготовки. Участь у них взяли 230 спортсменів з різних областей.


Вони мали виконати такі вправи:

  • підтягування на перекладині;
  • бьорпі;
  • прес, сидячи на підлозі;
  • ривок з положення стоячи;
  • скручування тулуба, сидячи на підлозі;
  • біг.


Наша патрульна поліцейська Надія Шило виборола перемогу в трьох дисциплінах і стала абсолютною чемпіонкою.

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція змагання
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