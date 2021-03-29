Кременчуцька патрульна стала чемпіонкою у змаганнях з фізпідготовки

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 092

Кременчуцька патрульна поліцейська Надія Шило стала чемпіонкою у змаганнях із загальної фізичної підготовки, повідомляє патрульна поліція.





- Цілеспрямованість та робота на результат, професійність, впевненість у собі та у своїх силах, - це про вольову та сильну Надію Шило, яка працює інспектором відділення зв'язків з громадськістю патрульної поліції Кременчука, - йдеться у повідомленні.





У Броварах відбувся чемпіонат федерації України з веслування на човнах “Дракон” із загальної фізичної підготовки. Участь у них взяли 230 спортсменів з різних областей.





Вони мали виконати такі вправи:

підтягування на перекладині;

бьорпі;

прес, сидячи на підлозі;

ривок з положення стоячи;

скручування тулуба, сидячи на підлозі;

біг.



Наша патрульна поліцейська Надія Шило виборола перемогу в трьох дисциплінах і стала абсолютною чемпіонкою.