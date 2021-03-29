Кременчуцька патрульна стала чемпіонкою у змаганнях з фізпідготовки

Вітаємо нашу спортсменку:)
Кременчуцька патрульна поліцейська Надія Шило стала чемпіонкою у змаганнях із загальної фізичної підготовки, повідомляє патрульна поліція.
- Цілеспрямованість та робота на результат, професійність, впевненість у собі та у своїх силах, - це про вольову та сильну Надію Шило, яка працює інспектором відділення зв'язків з громадськістю патрульної поліції Кременчука, - йдеться у повідомленні.
У Броварах відбувся чемпіонат федерації України з веслування на човнах “Дракон” із загальної фізичної підготовки. Участь у них взяли 230 спортсменів з різних областей.
Вони мали виконати такі вправи:
- підтягування на перекладині;
- бьорпі;
- прес, сидячи на підлозі;
- ривок з положення стоячи;
- скручування тулуба, сидячи на підлозі;
- біг.
Наша патрульна поліцейська Надія Шило виборола перемогу в трьох дисциплінах і стала абсолютною чемпіонкою.