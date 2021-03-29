Кременчук

Мерія Кременчука заборгувала будівельникам 10 мільйонів гривень

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 972 Коментарів: 1

Це борги за виконані роботи

Мерія Кременчука заборгувала будівельникам 10 мільйонів гривень за вже виконані роботи на об’єктах, що фінансуються з міського бюджету. Про таку орієнтовну суму повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи під час виконкому 26 березня на запитання журналістів.


Борги погашають по мірі надходження коштів. За словами мера, місто фінансуватиме борги до кінця року.


Втім, час від часу на виконком та сесію виносять питання про перерозподіл асигнувань, де фігурує заборгованість ще за 2018-2019 роки.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: борги будівельники будівництво бюджет
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Коментарі: 1

488
shtai:
Сьогодні, 10:30

"Газєтку" головне щоб було защо друкувати.


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